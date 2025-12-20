tentata truffa in tre rinviati a giudizio

Tre uomini sono finiti nei guai per una tentata truffa a tre anziane donne, avvenuta ad Offida il 17 febbraio 2025. Fu il tempestivo intervento dei carabinieri della stazione di Offida a evitare che la malefatta andasse a buon fine e a denunciare i tre, tutti di Napoli. Il giudice delle udienze preliminari ha rinviato a giudizio Raffaele Ianuale 39 anni, ha sospeso il processo per Fabio Abbate di 37 anni; ha invece patteggiato la pena di un anno e due mesi il 19enne Leo Ciro, difeso dagli avvocati Caifa e Matraxia. Diverse segnalazioni in quei giorni erano pervenute al Numero unico di emergenza 112, da parte di alcuni anziani che riferivano di contatti telefonici di sedicenti marescialli dei carabinieri che chiedevano soldi e oro per aiutare i propri congiunti rimasti coinvolti in incidenti stradali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

