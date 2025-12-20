Tentano l'estorsione in videochiamata dal carcere usando un minorenne | 250 mila euro o il cantiere salta in aria

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due detenuti a Palermo e Agrigento tentano un’estorsione in videochiamata usando un minore. Avrebbero provato a estorcere 250mila euro a una impresa edile di Messina. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Estorsione in videochiamata dal carcere al cantiere di Fondo Fucile, i carabinieri smascherano la trappola

Leggi anche: Napoli, ragazza vittima di stalker viene ricontattata dal profilo dell’ex in carcere: “Tornato l’incubo”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

tentano estorsione videochiamata carcereTentata estorsione dal carcere: tre ordinanze della Procura di Messina - MESSINA – I carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Messina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Messina su richiesta della locale Dd ... livesicilia.it

tentano estorsione videochiamata carcereTentata estorsione dal carcere, tre arresti - I carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Messina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Messina su richiesta della locale Dda, nei c ... msn.com

tentano estorsione videochiamata carcereMessina, tentata estorsione dal carcere: tre misure cautelari - I carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale di Messina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Messina su richiesta della locale Dda, nei c ... strettoweb.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.