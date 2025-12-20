Tentano l'estorsione in videochiamata dal carcere usando un minorenne | 250 mila euro o il cantiere salta in aria

Due detenuti a Palermo e Agrigento tentano un’estorsione in videochiamata usando un minore. Avrebbero provato a estorcere 250mila euro a una impresa edile di Messina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

