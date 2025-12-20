Tentano di imbarcare la nonna morta su un volo EasyJet | aereo fermato prima del decollo

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’episodio choc all’aeroporto di Malaga. Un episodio dai contorni surreali è avvenuto all’aeroporto di Malaga. Una famiglia britannica è stata accusata di aver cercato di far salire a bordo di un aereo la nonna deceduta, seduta su una sedia a rotelle, su un volo della EasyJet diretto a Londra. Il velivolo non è mai decollato, perché la situazione è emersa prima della partenza, bloccando immediatamente le operazioni. I sospetti nati tra i passeggeri. A rendere pubblico il caso è stato il Daily Mail, secondo cui i primi dubbi sarebbero stati sollevati dagli stessi passeggeri presenti in aeroporto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

