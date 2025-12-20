Tentacoli rossi nel cielo italiano è panico | cosa sono davvero

Roba da film di fantascienza o da serie televisiva di culto. Venerdì pomeriggio sui social è esploso il panico per una spettacolare immagine che ritrae un enorme anello di luce rossa nel cielo dell’Italia centrale, con un diametro di oltre 200 chilometri e lunghi tentacoli aggrovigliati. Migliaia di utenti hanno subito parlato di ufo, extraterrestri e presenze aliene, diffondendo la foto con incredulità e stupore. In realtà, la scena da fantascienza nasconde un fenomeno naturale rarissimo. L’immagine è stata scattata dal fotografo Valter Binotto, specializzato dal 2017 nella cattura di fenomeni luminosi atmosferici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

tentacoli rossi nel cielo italiano 232 panico cosa sono davvero

