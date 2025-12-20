Tentacoli rossi nei cieli italiani è panico | cosa sono davvero

Il cielo sopra l’Italia centrale si è acceso con uno spettacolo che ha lasciato senza fiato chiunque avesse gli occhi puntati verso l’alto. Un fenomeno di luminosità e forme insolite ha attraversato la notte, suscitando stupore e incredulità. In un mondo dove la scienza cerca costantemente di spiegare ogni evento, c’è chi osserva con curiosità e chi si abbandona a interpretazioni più esoteriche, lasciando spazio a racconti di fantastico e paranormale. Molti si sono chiesti: cosa può provocare una tale apparizione nel cielo, così imponente e allo stesso tempo così fugace? La scena era talmente surreale che le reazioni sui social hanno oscillato tra ammirazione, paura e fantasie di ufo ed extraterrestri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Le immagini scientifiche più spettacolari del 2025 secondo Nature: dalla caduta di Icaro agli “elfi” rossi nei cieli della Nuova Zelanda.

Le immagini scientifiche più spettacolari del 2025 secondo Nature: dalla caduta di Icaro agli “elfi” rossi nei cieli della Nuova Zelanda - Ci sono anche i cosiddetti folletti rossi, fotografati nel cielo sopra la Nuova Zelanda, lo scorso ottobre. corriere.it

