Tensioni Usa-Venezuela | sequestrata nave al largo dei Caraibi

Secondo tre funzionari statunitensi citati da Abc News, la guardia costiera degli Stati Uniti ha intercettato e sequestrato un’imbarcazione al largo delle coste del Venezuela, nelle acque internazionali del Mar dei Caraibi. La nave presa di mira è soggetta a sanzioni da parte di Washington. Due funzionari hanno riferito a Nbc News che la Guardia Costiera statunitense ha preso l’iniziativa, mentre l’esercito è sopraggiunto con elicotteri. Usa-Venezuela, cosa sta succedendo. La tensione è cresciuta dopo che le forze statunitensi, su ordine di Donald Trump, hanno sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela. 🔗 Leggi su Lapresse.it

