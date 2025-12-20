Nel settore beauty è teddy bear mania. Ogni giorno vengono lanciati nuovi prodotti cosmetici a forma di orsetto. Forse perché è davvero impossibile resistergli! Del resto, nel 1902, nemmeno il presidente americano Theodore “Teddy” Roosevelt riuscì a sparare a un cucciolo d’orso durante una battuta di caccia. Ed è proprio da quel momento che il teddy bear, il famoso orsacchiotto di peluche, nacque come giocattolo per bambini ma anche come icona di tenerezza. Fu il negoziante Morris Michtom, assieme alla moglie, a commercializzare i primi “Teddy’s Bears” (dal soprannome del presidente americano). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Teddy bear mania: il beauty è a forma di orsetto

Regali di Natale a forma di orsetto: teneri e dolci - Nel beauty è teddy bear mania con prodotti skincare, profumi, make up e integratori a forma di orsetto. amica.it