Teatro Due Fratelli d' Italia chiede l' intervento degli ispettori del Ministero

Fratelli d’Italia alza il livello dell’attenzione sullo scandalo delle molestie al Teatro Due di Parma. Dopo gli atti presentati in Regione e in Comune dal consigliere Priamo Bocchi – accessi agli atti e interrogazione immediata per chiedere la revoca della Fondazione come ente di formazione –. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Morti sospette al Papardo, Fratelli d'Italia chiede l'invio degli ispettori

Leggi anche: Cargill, chiusura indecente e insultante”: la Uil attacca l’azienda e chiede l’intervento del Ministero

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fondazione Teatro Due e regista condannati per molestie sessuali, la giunta revochi l'accreditamento; Molestie alle attrici, Fratelli D'Italia: Azzerare i vertici di Teatro Due; Violenza sessuale e molestie sul lavoro, sentenza storica a Parma: regista e teatro condannati a pagare…; FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: «PARMA. RUSSO (FDI) INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PER ISPEZIONE A TEATRO DUE DOPO MOLESTIE SESSUALI.

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «PARMA. RUSSO (FDI) INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PER ISPEZIONE A TEATRO DUE DOPO MOLESTIE SESSUALI» - "Depositerò un'interrogazione parlamentare e la richiesta di invio degli ispettori dal direttore Generale dello Spettacolo, figura cardine del Ministero della ... agenziagiornalisticaopinione.it