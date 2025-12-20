Taurianova Biasi agli artigiani del torrone | I vostri successi esaltano la nostra città

Taurianova si distingue per la qualità dei suoi artigiani del torrone, riconosciuti sia a livello nazionale che internazionale. Le recenti affermazioni testimoniano l’impegno e la passione di questi maestri, che rappresentano un patrimonio prezioso per la città. Biasi, rappresentante locale, ha voluto sottolineare come i loro successi contribuiscano a esaltare l’identità di Taurianova, rafforzando il legame tra tradizione e riconoscimento globale.

"Sono giorni di grandi soddisfazioni per i maestri taurianovesi dell'arte pasticcera, che in momenti diversi si sono fatti apprezzare in prestigiosi contesti nazionali e internazionali, tutti accomunati dal forte consenso ricevuto, a Roma come a Bruxelles, e dalla loro volontà di legare sempre di.

