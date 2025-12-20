Il consiglio comunale ha approva senza voti contrari il bilancio di previsione 2026 del comune di Albignasego. Il documento finanziario prevede l’aumento delle risorse per i servizi, con particolare attenzione a quelli educativi e scolastici e alle fragilità, per la cultura e un supporto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Tasse ferme e più investimenti sui servizi per le famiglie

