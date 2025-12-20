Tasse ferme e più investimenti sui servizi per le famiglie
Il consiglio comunale ha approva senza voti contrari il bilancio di previsione 2026 del comune di Albignasego. Il documento finanziario prevede l’aumento delle risorse per i servizi, con particolare attenzione a quelli educativi e scolastici e alle fragilità, per la cultura e un supporto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dalmine, nessun aumento delle tasse e oltre 14 milioni di investimenti per il prossimo triennio - Il sindaco Francesco Bramani: “Il bilancio di previsione dimostra la nostra volontà di continuare a investire sul territorio, garantendo interventi di qualità per i cittadini e potenziando i servizi ... bergamonews.it
Manovra, "meno tasse, più investimenti e salari più ricchi come volano dello sviluppo". La ricetta di Forza Italia - "Nella manovra dovrà esserci la riduzione dell'aliquota Irpef dal 35 al 33% fino a 60mila euro lordi l'anno" "La ricetta economica di Forza Italia in vista della Legge di Bilancio per il prossimo anno ... affaritaliani.it
Manovra, Casasco sulla ricetta di FI: "Meno tasse, più investimenti e salari più ricchi" - La ricetta economica di Forza Italia in vista della Legge di Bilancio per il prossimo anno "punta sull'abbattimento delle tasse per imprese e famiglie, favorire gli investimenti e salari più alti ma ... iltempo.it
Approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 a #gazzadaschianno: fondi per scuole e sociale, e tasse ferme - facebook.com facebook
