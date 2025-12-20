Tariffe dell’acqua in aumento Sannio Insieme attacca | Provvedimento ingiusto e inaccettabile

Tempo di lettura: < 1 minuto L’acqua è un bene essenziale e non può diventare un lusso per i cittadini del Sannio”. Così i componenti del gruppo Sannio Insieme, alla luce dell’approvazione da parte dell’Eic dell’aumento delle tariffe dell’acqua. “Si tratta – proseguono – dell’ennesimo colpo inferto ai cittadini della provincia di Benevento, già duramente provati da difficoltà economiche e da servizi spesso inadeguati. Come Sannio Insieme riteniamo questo provvedimento ingiusto e inaccettabile. Ancora una volta si sceglie di far ricadere sulle famiglie il peso di decisioni che incidono pesantemente sulla vita quotidiana e sul diritto fondamentale all’accesso a un bene primario come l’acqua”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

