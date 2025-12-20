Tempo di lettura: < 1 minuto L’acqua è un bene essenziale e non può diventare un lusso per i cittadini del Sannio”. Così i componenti del gruppo Sannio Insieme, alla luce dell’approvazione da parte dell’Eic dell’aumento delle tariffe dell’acqua. “Si tratta – proseguono – dell’ennesimo colpo inferto ai cittadini della provincia di Benevento, già duramente provati da difficoltà economiche e da servizi spesso inadeguati. Come Sannio Insieme riteniamo questo provvedimento ingiusto e inaccettabile. Ancora una volta si sceglie di far ricadere sulle famiglie il peso di decisioni che incidono pesantemente sulla vita quotidiana e sul diritto fondamentale all’accesso a un bene primario come l’acqua”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tariffe dell’acqua in aumento, Sannio Insieme attacca: “Provvedimento ingiusto e inaccettabile”

Leggi anche: Buonopane a Fico e De Felice: “Fermare subito l’aumento delle tariffe dell’acqua”

Leggi anche: Crisi idrica, tariffe in aumento e gestione privata: sabato assemblea pubblica a San Giorgio del Sannio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Benevento, Alto calore: aumento delle tariffe fino a 40% in tre anni - Si annunciano aumenti significativi in bolletta per gli utenti dei 31 Comuni sanniti gestiti da Alto Calore Servizi. ilmattino.it

Le tariffe applicate alla nautica sono un’estorsione che fa leva sul nostro bisogno di vento e di acqua, altrimenti non si spiega !!!!! - facebook.com facebook