A Taranto, in zona San Vito, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Per cause ancora da chiarire, la moto si è scontrata con un suv, provocando la morte del conducente, un uomo di 40 anni, sul colpo. L’incidente ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per accertare le dinamiche dell’accaduto.

Lo scontro fra un’auto ed una moto si è verificato a Taranto, in zona San Vito. Per cause da dettagliare l’impatto: la due ruote si è schiantata contro un suv e il conducente della moto, 40 anni, è morto sul colpo. In un incidente nel tarantino l’altro ieri era morto un 23enne. L'articolo Taranto: scontro, morto 40enne In serata proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

