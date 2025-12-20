Taranto accusa | anziano rapinato in casa tre arresti Polizia

Nella città di Taranto, la Polizia di Stato ha effettuato tre arresti a seguito di un episodio di rapina in casa che ha coinvolto un anziano. I fermati, rispettivamente di 26, 23 e 20 anni, sono sospettati di aver commesso il reato in concorso, oltre a essere trovati in possesso di armi clandestine e di un coltello. La vicenda evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato tre giovani tarantini rispettivamente di 26, 23 e 20 anni ritenuti presunti responsabili dei reati di rapina aggravata in concorso, possesso di arma da fuoco clandestina e porto abusivo di coltello. Il personale della Squadra Volante è intervenuto in Piazza Sicilia dove era stato segnalato uno scooter sospetto che aveva sia la targa che tutti gli altri segni distintivi coperti da nastro adesivo e nero. I poliziotti mentre erano impegnati nell'accertare la regolarità della moto sono stati avvicinati da alcuni residenti che hanno segnalato la presenza di tre persone incappucciate e completamente vestite di nero che scese da quello scooter erano entrati nello stabile di fronte.

