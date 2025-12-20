Talismani da indossare | così i tessuti aiutano a ricaricare le energie in base ai colori e ai materiali

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La seta pare protegga dalle vibrazioni negative e il colore il giallo sembra essere attivo contro ogni forma di depressione: Ricchezza Falcone Greco crea talismani da indossare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

