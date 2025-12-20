Tajani per Torino un candidato sindaco anche con Azione

Comunali Torino, Tajani: "Per vincere allargare ad Azione, puntando ancora su un civico" - Il leader di Forza Italia: "Dobbiamo creare una forza che rassicuri i cittadini che non vanno a votare ed intercetti i delusi della sinistra" ... torinoggi.it

Manovra, Tajani: Sono ottimista, abbiamo dato buon segnale - (Agenzia Vista) Torino, 20 dicembre 2025 “Sono al lavoro le commissioni quindi i tempi stanno di nuovo accelerando, faremo Natale con la ... notizie.tiscali.it

Oltre duemila persone manifestano a Torino dopo lo sgombero del centro sociale. Tajani: "Figli di papà contro figli del popolo" - facebook.com facebook

Tajani a Torino: "Askatasuna fa cultura Balle, è un centro di eversione“ x.com

