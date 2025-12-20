Taiwan un uomo ha ucciso tre persone ed è morto mentre fuggiva dalla polizia

Un uomo ha perpetrato un attacco a Taipei, Taiwan, utilizzando un coltello e granate fumogene. Durante la fuga, è stato coinvolto in un episodio che ha portato alla morte di tre persone e al ferimento di altre undici. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Ieri sera, un uomo armato di coltello e granate fumogene ha attaccato indiscriminatamente la folla a Taipei, capitale di Taiwan, uccidendo almeno tre persone e ferendone altre undici. Il sospettato è poi morto cadendo da un grande magazzino; aveva provato a saltare dal sesto piano dell'edificio, tentando di scappare dalla polizia che lo stava inseguendo. L'aggressore, identificato come un uomo di ventisette anni di nome Chang Wen, ha lanciato granate fumogene vicino a un'uscita sotterranea della stazione della metropolitana di Taipei Main, nei pressi della stazione ferroviaria principale della città, e ha attaccato i passanti con un "oggetto appuntito", costringendoli alla fuga.

