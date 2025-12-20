Tagli al Fondo pensioni anticipate per lavoratori usuranti riduzione di 40 milioni dal 2033 Opposizione all’attacco | Uno scempio
Il governo ha depositato un maxi emendamento alla legge di bilancio in Commissione Bilancio del Senato che prevede un taglio di 40 milioni al Fondo per il pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti a partire dal 2033. L'ammontare del fondo passerà dagli attuali 233 milioni a 193 milioni annui. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
