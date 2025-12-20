T2 passa l’impegno bipartisan | Trovare i fondi per l’avvio
Leggi anche: «Servono 1,7 milioni per far partire la T2». Ma la richiesta bipartisan perde un pezzo
Leggi anche: Linea T2, ordine del giorno bipartisan al bilancio regionale per l’attivazione del servizio tranviario
T2, passa l’impegno bipartisan: «Trovare i fondi per l’avvio» - Ora all’opera per reperire gli 1,7 milioni necessari per far partire i tram. ecodibergamo.it
