Svolta per l’Eridania Annuncio del Demanio | Tra 5 anni troverà spazio la nuova Questura

È stato firmato ieri mattina il ‘ Piano città degli immobili pubblici di Forlì ’, l’accordo strategico che punta a valorizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare cittadino. A sottoscriverlo, presso il San Giacomo, sono stati la direttrice dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, la Regione Emilia-Romagna rappresentata dall’assessora alla Cultura Gessica Allegni, il prefetto Rinaldo Argentieri e il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari. Tra i nove progetti, spicca in particolare quello sull’ ex Eridania. Il grande stabile circondato da oltre 16 ettari di area verde, acquisito nel 2022 dal Comune, è stato a lungo in attesa di una destinazione d’uso che, ora, con il ‘Piano città’ viene finalmente definita: nei suoi spazi (ancora non è stato stabilito quali nello specifico) troverà sede la nuova Questura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

