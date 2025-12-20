Svolta patenti speciali Rinnovi semplificati per gli automobilisti
Sono oltre 260 mila le persone in possesso di una patente speciale in Italia e molte altre sono in attesa di ottenerla. Tutti loro potranno contare su un nuovo Prontuario che integra i codici europei e introduce adattamenti su misura per patologie complesse, criteri di valutazione più equi e rinnovi semplicati da parte delle Direzioni Generali Territoriali. In particolare il giudizio delle Commissioni Mediche Locali sarà più omogeneo grazie all’utilizzo di simulatori e strumenti che renderanno le valutazioni medico-legali più affidabili. "Questo non è solo un adeguamento formale, ma un passo avanti concreto nel riconoscere diritti e autonomia a chi ogni giorno si confronta con barriere ancora troppo diffuse – sottolinea Claudio Puppo, presidente di Anglat (l’Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti) – Le soluzioni non si limiteranno più agli adattamenti fisici o dei veicoli, ma si estenderanno anche all’ambiente e ai servizi, per favorire una partecipazione più ampia e inclusiva". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Patenti speciali bloccate, svolta dalla ASL di Frosinone: nominato il nuovo responsabile e via libera alle pratiche in sospeso
Leggi anche: Strage di patenti nella Saccisica: 4 automobilisti denunciati
Svolta patenti speciali. Rinnovi semplificati per gli automobilisti.
Svolta patenti speciali. Rinnovi semplificati per gli automobilisti - Sono oltre 260 mila le persone in possesso di una patente speciale in Italia e molte altre sono in attesa di ottenerla. quotidiano.net
Guida disabili. Ritardi nei rinnovi delle patenti speciali. Anglat: le ASL si attivino - I tempi di attesa per il rinnovo delle patenti disabili si sono dilatati negli ultimi due anni di pandemia: il rischio è che persone con disabilità rimangano senza la fondamentale possibilità di ... disabili.com
Rinnovo della patente B speciale a seguito delle novita' di legge - Dovrei rinnovare la mia patente B Speciale l'anno prossimo, già rinnovata altre 7 volte (sempre con le stesse modifiche) ... disabili.com
Nuovo anno, nuove competenze! Pronto a dare una svolta alla tua carriera nel trasporto Ripartono i Corsi ADR 2026 in formula 2 weekend, perfetti per chi vuole formarsi senza rinunciare al lavoro. Sede: Autoscuole Zonta – Cittadella, Via A. Palladio 6 - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.