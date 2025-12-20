Svolta patenti speciali. Rinnovi semplificati per gli automobilisti.

Sono oltre 260 mila le persone in possesso di una patente speciale in Italia e molte altre sono in attesa di ottenerla. Tutti loro potranno contare su un nuovo Prontuario che integra i codici europei e introduce adattamenti su misura per patologie complesse, criteri di valutazione più equi e rinnovi semplicati da parte delle Direzioni Generali Territoriali. In particolare il giudizio delle Commissioni Mediche Locali sarà più omogeneo grazie all’utilizzo di simulatori e strumenti che renderanno le valutazioni medico-legali più affidabili. "Questo non è solo un adeguamento formale, ma un passo avanti concreto nel riconoscere diritti e autonomia a chi ogni giorno si confronta con barriere ancora troppo diffuse – sottolinea Claudio Puppo, presidente di Anglat (l’Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti) – Le soluzioni non si limiteranno più agli adattamenti fisici o dei veicoli, ma si estenderanno anche all’ambiente e ai servizi, per favorire una partecipazione più ampia e inclusiva". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

