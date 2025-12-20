ABBONATI A DAYITALIANEWS Weekend di transizione prima del peggioramento. Il fine settimana farà da fase di attesa, ma da domenica sera è atteso un netto cambio del tempo. L’arrivo di un ciclone invernale porterà temperature in calo e nevicate fino a quote di alta collina nel corso della settimana natalizia. Le previsioni degli esperti. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, nelle prossime ore il Sud sarà ancora interessato da rovesci anche intensi di origine nordafricana. In particolare Sicilia e Calabria, seguite poi da Basilicata e Puglia, vivranno condizioni tipicamente autunnali, alimentate da correnti calde e molto umide provenienti da Algeria, Tunisia e Libia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Svolta meteo verso Natale: arriva un ciclone invernale con freddo e neve

Leggi anche: Meteo Natale, arriva il ciclone invernale: neve in collina e maltempo diffuso su tutta Italia

Leggi anche: Meteo Italia: verso un Natale più freddo con possibile neve

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Meteo. Tra Natale e Capodanno svolta meteo in Europa con anticiclone sulla Scandinavia; Meteo, neve in arrivo sull'Italia: a Natale passerà anche un ciclone; Meteo: Natale, Santo Stefano e Capodanno, le proiezioni per le Feste; Meteo Natale 2025: maltempo, piogge diffuse e neve. Possibile svolta fredda dopo Capodanno - Sud Notizie.

Meteo Natale, arriva il ciclone invernale: neve in collina e maltempo diffuso su tutta Italia - it, conferma che nelle prossime ore avremo ancora rovesci a tratti intensi di origine nordafricana verso l’estremo Sud: Sicilia, Calabria e poi Basilicata e ... sassarinotizie.com