Svolta meteo verso Natale | arriva un ciclone invernale con freddo e neve

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Weekend di transizione prima del peggioramento. Il fine settimana farà da fase di attesa, ma da domenica sera è atteso un netto cambio del tempo. L'arrivo di un ciclone invernale porterà temperature in calo e nevicate fino a quote di alta collina nel corso della settimana natalizia. Le previsioni degli esperti. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, nelle prossime ore il Sud sarà ancora interessato da rovesci anche intensi di origine nordafricana. In particolare Sicilia e Calabria, seguite poi da Basilicata e Puglia, vivranno condizioni tipicamente autunnali, alimentate da correnti calde e molto umide provenienti da Algeria, Tunisia e Libia.

