Sviluppo dell’aeroporto di Fiumicino l’Oice | Driver per la crescita economica internazionale

Fiumicino, 20 dicembre 2025 – Il Piano di sviluppo sostenibile dell’aeroporto di Roma Fiumicino “sarà un investimento strategico fondamentale per rafforzare la competitività e l’integrazione del Paes e, che esalterà l’ingegneria e l’architettura italiane”. Lo ha detto il presidente dell’Oice (Organizzazione Italiana delle Imprese di Ingegneria e Architettura) Giorgio Lupoi a margine di un primo incontro informale di presentazione dei contenuti del Piano. “Il nuovo masterplan dell’aeroporto Leonardo da Vinci – ha aggiunto Lupoi – nella scia dei riconoscimenti internazionali attribuiti allo scalo negli ultimi anni, si colloca a pieno titolo tra le grandi opere infrastrutturali che segnano la storia del nostro Paese e contribuiscono a renderlo grande nel mondo, rappresentando un esempio concreto di innovazione, sostenibilità e visione a lungo termine”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Fiumicino, il piano di sviluppo dell’aeroporto: le prime 30 assunzioni attive

Leggi anche: Aeroporto di Fiumicino, Troncone (AdR): “Mancano 9 miliardi per la crescita”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Nel 2025 a Fiumicino oltre 50 mln di passeggeri. Investimenti per 9 mld entro il 2045 - Fiumicino punta a superare la soglia "iconica" dei 50 milioni di passeggeri nel 2025, portando il traffico tra i 51 e i 52 milioni di traffico. ilsole24ore.com

Fiumicino, l'aeroporto festeggia 65 anni e punta al piano di sviluppo - L'aeroporto di Fiumicino festeggia i 65 anni e punta, con il piano di sviluppo da 9 miliardi, a consolidare la leadership, tenere a distanza la concorrenza, far crescere l'economia nazionale e ... ilgazzettino.it

«Modernità e sviluppo ecosostenibile» - «Il nuovo porto turistico di Fiumicino rappresenta qualcosa che è stato lungamente atteso ed in numeri rappresenta il più importante approdo del Mediterraneo. ilgiornale.it

Ancora ricorsi contro lo sviluppo del Aeroporto di Firenze : i comuni di Sesto, Campi, Calenzano, Poggio a Caiano e Carmignano , annunciano infatti che presenteranno tre ricorsi al Tar contro il decreto di Via per il Masterplan di Peretola. Il progetto è cambiato - facebook.com facebook

. @OzzyOsbourne: Birmingham dice no al cambio del nome dell’Aeroporto. Ecco perché La motivazione risiede nello sviluppo futuro del Birmingham Airport, che sta crescendo significativamente #OzzyOsbourne x.com