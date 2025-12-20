Svelato il meccanismo con il quale i Pfas riducono gli anticorpi nei bambini vaccinati

20 dic 2025

Un nuovo studio della Università di Padova conferma l’impatto dei PFAS sul sistema immunitario pediatrico, evidenziando come la esposizione al PFOA (Acido PerFluoroOttanoico), riduca fino al 45% la produzione di anticorpi fondamentali per la memoria vaccinale. La ricerca rafforza le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

