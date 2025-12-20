Supermedia sondaggi quadro congelato | FdI primo Pd cresce M5S in calo
L’ultimo aggiornamento dell’anno sulle intenzioni di voto restituisce un’immagine di sostanziale stabilità del quadro politico nazionale. La Supermedia AgiYoutrend, che aggrega e pondera i principali sondaggi realizzati tra il 4 e il 17 dicembre, conferma equilibri ormai consolidati dopo le consultazioni regionali in Campania, Puglia e Veneto. Le oscillazioni sono minime e riguardano soprattutto decimali, senza scossoni evidenti né inversioni di tendenza clamorose. Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito del Paese, pur registrando una lieve flessione. Dopo i giorni intensi di Atreju, la formazione guidata da Giorgia Meloni perde lo 0,1% e si colloca al 29,8%, appena sotto la soglia simbolica del 30%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
