Supereroi e doni natalizi per i piccoli pazienti iniziativa della Seus 118 in ospedale

Supereroi, doni e sorrisi: in sintesi, l'iniziativa natalizia della Seus 118 verso i piccoli pazienti dell'ospedale Cervello. Un paio di ore con l'obiettivo raggiunto di testimoniare vicinanza e solidarietà nel reparto di Pediatria e nel Pronto soccorso pediatrico. Ecco, quindi, un operatore del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Supereroi e doni natalizi per i piccoli pazienti, iniziativa della Seus 118 in ospedale Leggi anche: Doni musicali e tanti sorrisi per i piccoli pazienti: all'ospedale Salesi una giornata speciale con la Polizia Leggi anche: "Una Vespa per un sorriso", iniziativa benefica per i piccoli pazienti dell'ospedale Gravina La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. i supereroi acrobatici fanno tappa all'ospedale buzzi di milano consegnando doni ai bambini dei reparti di pediatria; I SuperEroi Acrobatici scendono dal cielo e regalano sorrisi ai bambini dell’ospedale Buzzi di Milano; Regali natalizi, i monumenti del mondo più celebri in set Lego: dalla Fontana di Trevi alla torre Eiffel; Supereroi acrobatici a Cosenza, spettacolare discesa dal tetto del S.S. Annunziata per i piccoli pazienti. Seus 118, supereroi e doni natalizi per i piccoli pazienti dell’Ospedale Cervello di Palermo - Supereroi, doni e sorrisi: in sintesi, l'iniziativa natalizia della Seus 118 verso i piccoli pazienti dell'ospedale Cervello ... msn.com

Ancona - Supereroi acrobatici per donare un Natale speciale ai bambini del Salesi - ANCONA – Grande la gioia dei bambini ricoverati al Salesi di Ancona che hanno assistito dalle finestre dell’ospedale all’arrivo dei loro supereroi preferiti. msn.com

Supereroi invadono il Salesi: sorrisi e doni per i piccoli pazienti - Batman, Spiderman e gli altri hanno trasmesso un messaggio chiaro: "Vogliamo che, anche solo per un momento, i bambini si sentano invincibili" Una mattinata speciale ha illuminato il Dipartimento Mate ... youtvrs.it

PALERMO (ITALPRESS) – Supereroi, doni e sorrisi: in sintesi, l’iniziativa natalizia della Seus 118 verso i piccoli pazienti dell’ospedale Cervello. Un paio di ore con l’obiettivo raggiunto di testimoniare vicinanza e solidarietà ne #Sicilia #Italpress #Regione - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.