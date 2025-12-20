Superenalotto numeri e combinazione vincente 20 dicembre 2025

Ecco i numeri estratti nel concorso del Superenalotto di oggi, sabato 20 dicembre 2025. La combinazione vincente è composta dai numeri 11, 24, 42, 50, 89 e 90.

(Adnkronos) – Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi, sabato 20 dicembre, del Superenalotto: 11, 24, 42, 50, 89, 90. Numero Jolly: 36. Numero SuperStar: 44. Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto. Centrati invece cinque '5', che vincono 46.369,27 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 95.500.000 .

