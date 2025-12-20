Supercoppa italiana parla Adani | Bologna inferiore all’Inter ma ecco perché è andato in finale 

Inter News 24 Supercoppa italiana, Lele Adani ha commentato il match di ieri sera. Per lui il Bologna è inferiore all’Inter, ma è andato in finale per questa ragione. Lele Adani ha parlato a Viva El Futbol della partita di ieri sera tra Bologna e Inter. IL CORAGGIO DI ITALIANO – « Il Bologna va in finale perché l’anima di Italiano è più forte del pronostico. Il coraggio è l’unico ingrediente per poter realizzare i sogni. I sogni si realizzano con il coraggio, non con la speculazione, con la paura, con l’eccesso di prudenza. Quando sei inferiore, perché il Bologna è inferiore a Inter, Milan e Napoli, non puoi eliminare altrimenti l’Inter dopo essere andato in svantaggio dopo un minuto per una grande giocata di Bastoni». 🔗 Leggi su Internews24.com

