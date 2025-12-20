Supercoppa Italiana Inter eliminata a Riad | la disamina sulla Waterloo di Chivu in Arabia
Inter News 24 Supercoppa Italiana amara per l’Inter: dopo il Milan anche i nerazzurri salutano Riad. Il Bologna di Italiano resiste, soffre e vince ai rigori. L’ambiziosa Milano non mangia il panettone in Arabia Saudita. Dopo il Milan, anche l’Inter saluta la Supercoppa Italiana e rientra in Italia con più di un rimpianto. A contendersi il trofeo con il Napoli, nella finale di lunedì, sarà un Bologna orgoglioso e resiliente, capace di giocarsi una storica doppietta dopo il recente trionfo in Coppa Italia. La squadra di Vincenzo Italiano, allenatore dei rossoblù, non ha incantato con il solito pressing asfissiante e il dominio del gioco, ma ha dimostrato di saper vincere anche in un altro modo. 🔗 Leggi su Internews24.com
