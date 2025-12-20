Supercoppa italiana fuori le milanesi Napoli e Bologna si prendono il palcoscenico arabo
La Supercoppa italiana si svolge quest’anno al di fuori delle tradizionali piazze milanesi, con Napoli e Bologna che si affacciano come protagoniste sul palcoscenico arabo. Un’occasione per analizzare le diverse forze e strategie delle squadre coinvolte, senza tralasciare gli aspetti tecnici e tattici che caratterizzano questa competizione. Supercoppa italiana fuori le milanesi, Napoli e Bologna si prendono il palcoscenico arabo.
Inter News 24 Supercoppa italiana, Italiano convince ancora: idee, aggressività e identità battono i muscoli e il valore dell’Inter. Niente finale per le milanesi: la Supercoppa Italiana sarà una questione tra Napoli e Bologna. Un verdetto che premia il lavoro e la coerenza di Antonio Conte, ma anche – e forse soprattutto – la crescita continua della squadra di Vincenzo Italiano, capace di guadagnarsi la finale giocando alla pari, se non meglio, contro un’Inter più ricca, più strutturata fisicamente e con un organico superiore per valore complessivo. Il Bologna, però, ha dimostrato ancora una volta di avere qualcosa che va oltre i numeri e il peso del mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Milan fuori anche dalla Supercoppa, resta solo il campionato: Napoli in finale. Oggi c'è Bologna-Inter; Napoli-Milan 2-0, cronaca e tabellino: Neres-Hojlund, Conte va in finale; Bologna - Inter (1-1) Supercoppa italiana 2025; Fachiri, vampiri, lupetti e dichiarazioni d'amore: dieci storie cult dalla Supercoppa italiana.
Supercoppa italiana in Arabia Saudita: Milano al centro del torneo da 53 milioni - Supercoppa italiana 2025 in Arabia Saudita: Milan, Inter, Napoli e Bologna, montepremi da 53 milioni, date e tv. milanosportiva.com
Milan fuori anche dalla Supercoppa, resta solo il campionato: Napoli in finale. Oggi c’è Bologna-Inter - Neres e Hojlund lanciano i partenopei nella finalissima del torneo che si sta disputando a Riad. milano.corriere.it
Supercoppa, Inter battuta ai rigori. In finale con il Napoli ci va il Bologna - Le milanesi escono di scena già in semifinale, con l’Inter eliminata ai rigori dalla squadra ... ilfattoquotidiano.it
Lunedì sera il Napoli disputerà la finale della Supercoppa Italiana contro il Bologna, si tratterà della prima finale per Antonio Conte in azzurro Il tecnico ha però già giocato e vinto due finali della Supercoppa: nel 2012 da allenatore della Juventus battendo p - facebook.com facebook
#NapoliBologna finale di Supercoppa italiana: Inter fuori ai rigori, lunedì sfida per il trofeo x.com
