La Supercoppa italiana si svolge quest’anno al di fuori delle tradizionali piazze milanesi, con Napoli e Bologna che si affacciano come protagoniste sul palcoscenico arabo. Un’occasione per analizzare le diverse forze e strategie delle squadre coinvolte, senza tralasciare gli aspetti tecnici e tattici che caratterizzano questa competizione. Supercoppa italiana fuori le milanesi, Napoli e Bologna si prendono il palcoscenico arabo.

Inter News 24 Supercoppa italiana, Italiano convince ancora: idee, aggressività e identità battono i muscoli e il valore dell’Inter. Niente finale per le milanesi: la Supercoppa Italiana sarà una questione tra Napoli e Bologna. Un verdetto che premia il lavoro e la coerenza di Antonio Conte, ma anche – e forse soprattutto – la crescita continua della squadra di Vincenzo Italiano, capace di guadagnarsi la finale giocando alla pari, se non meglio, contro un’Inter più ricca, più strutturata fisicamente e con un organico superiore per valore complessivo. Il Bologna, però, ha dimostrato ancora una volta di avere qualcosa che va oltre i numeri e il peso del mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

