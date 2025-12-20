Supercoppa il Giudice Sportivo si pronuncia su Allegri | multa dopo lo scontro con Oriali

Lite con Oriali in Supercoppa, il Giudice Sportivo punisce Allegri: comminata un’ammenda. Le ultimissime Non si placano le polemiche dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Se il campo ha decretato l’accesso in finale per la squadra di Antonio Conte, il vero strascico della gara si è consumato nel post-partita, finito direttamente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

supercoppa giudice sportivo pronunciaAllegri: multa da 10mila euro per le offese ad Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa - Secondo il giudice sportivo l'allenatore rossonero durante la partita ha «assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente ... msn.com

