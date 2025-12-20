Supercoppa continua la maledizione Bologna per l’Inter | gli highlights della partita
Dopo 100 minuti regolamentari, due interventi del VAR e la lotteria dei rigori, il Bologna vince la seconda semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter e vola in finale, dove incontrerà il Napoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Stagione molto positiva. Supereremo questa fase; Bologna-Juventus, la maledizione continua: i rossoblù partono bene e calano alla distanza, Spalletti sbanca 1-0 il Dall'Ara grazie a Cabal; Inter, maledizione Bologna: il primo trofeo dell’anno se ne va; LIVE - Bologna-Inter 1-1, finale: non si sblocca la parità, il verdetto sarà affidato ai calci di....
Inter e la maledizione dei rigori: storia di sconfitte dal dischetto - L’ultima puntata della saga va in scena nella semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, dove i nerazzurri si ... passioneinter.com
Inter, maledizione Bologna (e Supercoppa): il primo trofeo dell’anno se ne va - I rigori sorridono ai rossoblù dopo novanta minuti di superiorità nerazzurra. msn.com
Supercoppa, Inter battuta ai rigori. In finale con il Napoli ci va il Bologna - Le milanesi escono di scena già in semifinale, con l’Inter eliminata ai rigori dalla squadra ... ilfattoquotidiano.it
7 mesi dopo aver sollevato la Coppa Italia, il Bologna di Italiano batte l’Inter ai rigori e vola in finale di Supercoppa Italiana. Il sogno di una squadra e una città intera di alzare due trofei continua - facebook.com facebook
Un’altra finale, continua la favola Bologna. Inter ko ai rigori in Supercoppa x.com
