Supercoppa Bologna-Inter 4-3 rossoblù in finale ai rigori | decisivo Immobile
Bologna, 19 dicembre 2025 – Un’altra notte dei miracoli. O meglio una notte degli eroi. Quelli col cuore forte. Come Ciro Immobile che si prende la responsabilità più grande, andando a battere il rigore decisivo e segnandolo senza alcun timore reverenziale. Il Bologna va in finale di Supercoppa, in una notte al cardiopalma a Riyadh, un altro atto per prenotare l’appuntamento con la storia. Primo tempo: inizio da dimenticare. L’inizio però è da dimenticare per i rossoblù, che vanno sotto dopo 2’: Bastoni pesca Thuram che al volo trafigge Ravaglia. È subito vantaggio Inter con la squadra di Italiano a raccogliere i cocci emotivi e a inseguire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
