Supercoppa arriva il verdetto | multa ad Allegri dopo Napoli-Milan

Il Giudice Sportivo ha emesso il verdetto relativo alla partita di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, disputata a Riad. La decisione riguarda le sanzioni e le eventuali conseguenze per le squadre e i soggetti coinvolti. Di seguito, i dettagli e le motivazioni ufficiali della sentenza. Supercoppa, arriva il verdetto: multa ad Allegri dopo Napoli-Milan.

È arrivata la decisione ufficiale del Giudice Sportivo sul caso esploso durante la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, disputata a Riad. Al centro dell'attenzione lo scontro verbale a bordocampo tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali, episodio che aveva acceso il post-partita ben oltre il risultato del campo. La pronuncia chiarisce il quadro disciplinare: nessuna squalifica per l'allenatore rossonero, ma un'ammenda da 10 mila euro, ritenuta congrua rispetto ai fatti contestati. Il provvedimento del Giudice Sportivo. Nel dispositivo ufficiale, riferito agli allenatori non espulsi, viene sanzionato Allegri per il comportamento tenuto durante il secondo tempo della gara.

