Sul ramo lecchese del lago torna la tradizione del tuffo di Capodanno
A Mandello del Lario 1° gennaio 2026 verrà salutato riproponendo la simpatica (e coraggiosa) iniziativa del tuffo nel lago di Capodanno, che vide il suo inizio nel 2010, ideata da Carlo Gilardi e Roberto Nani. Un evento diventato ormai tradizione, che non riveste carattere di competizione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
