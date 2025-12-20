Su tutte le furie al pronto soccorso riduce in mille pezzi un tavolo | denunciato 37enne

Un uomo di 37 anni di origine marocchina è stato denunciato alla Procura di Agrigento per aver causato danni a un tavolo nel pronto soccorso, riducendolo in pezzi. La vicenda si inserisce nel contesto di un episodio di grave alterazione emotiva. La Polizia ha avviato le indagini per accertare i dettagli dell’accaduto e valutare eventuali conseguenze. La situazione evidenzia l’importanza di gestire con attenzione comportamenti e reazioni in ambienti sanitari.

Danneggiamento aggravato. È per questa ipotesi di reato che un marocchino trentasettenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento. L'immigrato, regolarmente residente a Licata, ha dato in escandescenze all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso.

Schiaffi e spunti contro infermiere ospedale Roma, arrestato - Si è presentato al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma e quando è stato invitato ad attendere per la visita è andato su tutte le furie. ansa.it

Suor Ciringhita ha fatto un bel macello, sentite come ha fatto andare su tutte le furie questo signore! . . . #TuttiPazziXRDS #Pizzicati - facebook.com facebook

