Studio CeRProS sul diabete pediatrico | solo l’11% dei genitori si sente sicuro nella gestione della patologia Il 72% chiede supporto emotivo nonostante le competenze tecniche acquisite
Il Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie (CeRProS), afferente al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, ha avviato uno studio osservazionale sulle percezioni e competenze di genitori e insegnanti nella gestione del diabete di tipo 1 nei bambini. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
