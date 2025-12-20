Studenti ansiosi o impreparati? I ragazzi sono bruciati da TikTok l’accusa Colpa di chi non sa insegnare la replica I commenti
Un post su X ha acceso il confronto sul tema dell'ansia scolastica. La questione centrale riguarda la natura del disagio dichiarato dagli studenti: si tratta di un disturbo psicologico autentico o di una mancanza di competenze di studio? I commenti raccolti offrono prospettive diverse e spesso contrapposte. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leandro Barsotti. . BUONGIORNO MATTINO / Tecniche di meditazione e rilassamento per frenare l’ansia e affrontare meglio lo studio. Il corso al liceo delle scienze umane Maria Ausiliatrice a Padova. Ne parla la docente Silvia Mascaloni con i suoi studenti ne - facebook.com facebook
