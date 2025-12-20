Stretta sulle griffe false. Sequestrati dalla Finanza accessori e articoli regalo.

La Spezia, 20 dicembre 2025 – La fine dell’anno coincide con gli articoli natalizi e luci oltre alla vendita di oggetti e accessori apparentemente originali. Ma oltre a essere in concorrenza con le attività commerciali autorizzate i prodotti proposti, spesso su strada, a prezzi modici sono anche palesemente falsi. Per questo si stanno intensificando i controlli da parte della Guardia di Finanza per la prevenzione e contrasto della commercializzazione di prodotti pericolosi e contraffatti. Il personale delle Fiamme Gialle ha operato sia sul territorio spezzino che a Sarzana sequestrando e sanzionando venditori di prodotti illegali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

