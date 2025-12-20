Stretta sulle griffe false Sequestrati dalla Finanza accessori e articoli regalo
La Spezia, 20 dicembre 2025 – La fine dell’anno coincide con gli articoli natalizi e luci oltre alla vendita di oggetti e accessori apparentemente originali. Ma oltre a essere in concorrenza con le attività commerciali autorizzate i prodotti proposti, spesso su strada, a prezzi modici sono anche palesemente falsi. Per questo si stanno intensificando i controlli da parte della Guardia di Finanza per la prevenzione e contrasto della commercializzazione di prodotti pericolosi e contraffatti. Il personale delle Fiamme Gialle ha operato sia sul territorio spezzino che a Sarzana sequestrando e sanzionando venditori di prodotti illegali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Abbigliamento e accessori con griffe truccate, 500 capi sequestrati fra mercato e passeggiata
Leggi anche: Catania, false griffe: sequestrati oltre 6.600 capi d’abbigliamento, scarpe, orologi contraffatti
Stretta sulle griffe false. Sequestrati dalla Finanza accessori e articoli regalo.
Stretta sulle griffe false. Sequestrati dalla Finanza accessori e articoli regalo - Nel mirino prodotti legati alle grandi marche ma non originali e non tracciati ... msn.com
Mandrino a 3 Griffe Indipendenti con Chiusura Ammortizzata: La Stretta che Fa la Differenza! Scoprilo nel Giorno 13 del nostro calendario! . . Three-Jaw Independent Chuck with Cushioned Closure: The Grip that Makes the Difference! Discover it on Day 13 of - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.