Stretta nazionale sui cannabis shop | nel Brindisino due titolari denunciati
A seguito delle recenti disposizioni nazionali, sono stati notificati due avvisi di denuncia a titolari di cannabis shop nel Brindisino. La normativa, in vigore da pochi giorni, mira a regolamentare la vendita di marijuana con THC inferiore allo 0,5 per cento, in risposta alle questioni di legittimità sollevate dal tribunale di Brindisi. La situazione evidenzia l’evoluzione del quadro normativo e le implicazioni per gli operatori del settore.
BRINDISI - A pochi giorni dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Brindisi, su tutto il territorio italiano c'è stata una stretta contro i cannabis shop, in cui viene venduta la marijuana “ex” legale, ovvero con un contenuto di Thc inferiore allo 0,5 per cento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Cannabis shop, blitz della Polizia: sequestrati 5 chili di prodotti, due denunciati
Leggi anche: Droga e cannabis shop nel mirino: maxi blitz nazionale, arresti anche a Messina
Canapa. Il Consiglio di Stato blocca la stretta sul Cbd: Grave pregiudizio economico.
Maxi-operazione nazionale contro la droga, il punto per Bolzano: coinvolti anche dei cannabis shop - Controlli della Polizia di Stato anche in provincia di Bolzano nell’ambito della maxi operazione nazionale contro lo spaccio e la criminalità diffusa: verifiche nei cannabis shop, sequestri di sostanz ... altoadige.it
Cannabis shop sotto la lente a Verbania, prodotti oltre i limiti e scatta il sequestro - Nel quadro della maxi operazione nazionale antidroga che ha interessato l’intero territorio italiano, anche il Verbano- giornalelavoce.it
Stretta contro spacciatori e titolari di cannabis shop tra Catania e provincia: quattro arresti e tre denunce - A San Giorgio, in un appartamento riconducibile a un 34enne, arrestato per detenzione abusiva di armi e di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno sequestrato oltre 3 chilogrammi di marijuana e circa ... lasicilia.it
Nuova stretta della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) a tutela dei risparmiatori italiani. L'Autorità ha ordinato l'oscuramento di cinque nuovi siti web operanti abusivamente nel settore finanziario, portando il totale dei porta... x.com
“Stretta ingiustificata sul sistema pensionistico, penalizzato il riscatto della laurea e intervento invasivo sul trattamento di fine rapporto. Siamo di fronte a una scelta profondamente ingiusta e miope” - ha affermato Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale d - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.