A seguito delle recenti disposizioni nazionali, sono stati notificati due avvisi di denuncia a titolari di cannabis shop nel Brindisino. La normativa, in vigore da pochi giorni, mira a regolamentare la vendita di marijuana con THC inferiore allo 0,5 per cento, in risposta alle questioni di legittimità sollevate dal tribunale di Brindisi. La situazione evidenzia l’evoluzione del quadro normativo e le implicazioni per gli operatori del settore.

BRINDISI - A pochi giorni dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Brindisi, su tutto il territorio italiano c'è stata una stretta contro i cannabis shop, in cui viene venduta la marijuana “ex” legale, ovvero con un contenuto di Thc inferiore allo 0,5 per cento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Stretta nazionale sui cannabis shop: nel Brindisino due titolari denunciati

Leggi anche: Cannabis shop, blitz della Polizia: sequestrati 5 chili di prodotti, due denunciati

Leggi anche: Droga e cannabis shop nel mirino: maxi blitz nazionale, arresti anche a Messina

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Canapa. Il Consiglio di Stato blocca la stretta sul Cbd: Grave pregiudizio economico.

Maxi-operazione nazionale contro la droga, il punto per Bolzano: coinvolti anche dei cannabis shop - Controlli della Polizia di Stato anche in provincia di Bolzano nell’ambito della maxi operazione nazionale contro lo spaccio e la criminalità diffusa: verifiche nei cannabis shop, sequestri di sostanz ... altoadige.it

Cannabis shop sotto la lente a Verbania, prodotti oltre i limiti e scatta il sequestro - Nel quadro della maxi operazione nazionale antidroga che ha interessato l’intero territorio italiano, anche il Verbano- giornalelavoce.it

Stretta contro spacciatori e titolari di cannabis shop tra Catania e provincia: quattro arresti e tre denunce - A San Giorgio, in un appartamento riconducibile a un 34enne, arrestato per detenzione abusiva di armi e di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno sequestrato oltre 3 chilogrammi di marijuana e circa ... lasicilia.it