Stremao progetto Libero | Un numero per clochard

Si scrive Stremao e si legge solidarietà. Per l’associazione benefica di volontariato fondata nel 2018 da moglie e marito, Francesca Squilloni e Mauro De Angelis, ogni giorno c’è da pensare agli altri, ma il Natale ha ancora più bisogno di gesti che diano sostegno alle famiglie. "Tutto l’anno – spiegano Francesca e Mauro dalla sede di Montemurlo – grazie all’impegno di soci iscritti (3.500) e volontari attivi (75) e alla generosità di tante persone, ci occupiamo di 1400 famiglie. Le borse della spesa sono fatte di alimenti e di vestiti, da riempire per 12 mesi, senza mollare, ma per il Natale il nostro impegno si arricchisce ancora. 🔗 Leggi su Lanazione.it

