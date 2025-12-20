Strappata la collana con l’abbraccio
Truffe e furti, i cittadini sono assediati. I malviventi ne inventano di tutti i colori. L’Asl Toscana sud est, per esempio, è stata costretta a segnalare una vicenda di falsi sms. Arrivano sui cellulari dei senesi messaggi ingannevoli che vengono inviati a nome di presunti ’uffici CUP - Centro unico primario’. Si invita a contattare un numero di telefono che non appartiene però all’Azienda sanitaria. Si tratta con forte probabilità di numeri truffa attivati con lo scopo di sottrarre denaro a chi, in buona fede, dovesse richiamare. "L’Asl invita pertanto i cittadini a non rispondere a questi messaggi – spiega l’Azienda – e a non effettuare chiamate ai numeri indicati perché non riconducibili a servizi ufficiali". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Anziana derubata della collana d'oro con la scusa di un "abbraccio"
Leggi anche: Anziana derubata della collana d'oro con la scusa di un "abbraccio"
"Strappata la collana con l’abbraccio" - I malviventi ne inventano di tutti i colo ... msn.com
Fano, le strappa la collana mentre va in bici, rapinatore condannato a oltre 2 anni. Dopo la fuga era stato fermato vicino alla stazione - FANO La bicicletta per sbarrare la strada, la rapina della collanina, poi il riconoscimento all’americana. msn.com
Strappano la collana d’oro all’anziana con la tecnica dell’abbraccio: denunciati - Strappano la collana dal collo di una donna di 84 anni con la tecnica dell’abbraccio: due 65enni, un uomo e una donna, entrambi stranieri, sono stati denunciati ... ilrestodelcarlino.it
Fano, le strappa la collana mentre va in bici, rapinatore condannato a oltre 2 anni. Dopo la fuga era stato fermato vicino alla stazione - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.