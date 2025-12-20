Strappata la collana con l’abbraccio

Truffe e furti, i cittadini sono assediati. I malviventi ne inventano di tutti i colori. L’Asl Toscana sud est, per esempio, è stata costretta a segnalare una vicenda di falsi sms. Arrivano sui cellulari dei senesi messaggi ingannevoli che vengono inviati a nome di presunti ’uffici CUP - Centro unico primario’. Si invita a contattare un numero di telefono che non appartiene però all’Azienda sanitaria. Si tratta con forte probabilità di numeri truffa attivati con lo scopo di sottrarre denaro a chi, in buona fede, dovesse richiamare. "L’Asl invita pertanto i cittadini a non rispondere a questi messaggi – spiega l’Azienda – e a non effettuare chiamate ai numeri indicati perché non riconducibili a servizi ufficiali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

