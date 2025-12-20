Strappata la collana con l’abbraccio

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Truffe e furti, i cittadini sono assediati. I malviventi ne inventano di tutti i colori. L’Asl Toscana sud est, per esempio, è stata costretta a segnalare una vicenda di falsi sms. Arrivano sui cellulari dei senesi messaggi ingannevoli che vengono inviati a nome di presunti ’uffici CUP - Centro unico primario’. Si invita a contattare un numero di telefono che non appartiene però all’Azienda sanitaria. Si tratta con forte probabilità di numeri truffa attivati con lo scopo di sottrarre denaro a chi, in buona fede, dovesse richiamare. "L’Asl invita pertanto i cittadini a non rispondere a questi messaggi – spiega l’Azienda – e a non effettuare chiamate ai numeri indicati perché non riconducibili a servizi ufficiali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

strappata la collana con l8217abbraccio

© Lanazione.it - "Strappata la collana con l’abbraccio"

Leggi anche: Anziana derubata della collana d'oro con la scusa di un "abbraccio"

Leggi anche: Anziana derubata della collana d'oro con la scusa di un "abbraccio"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

strappata collana l8217abbraccio"Strappata la collana con l’abbraccio" - I malviventi ne inventano di tutti i colo ... msn.com

strappata collana l8217abbraccioFano, le strappa la collana mentre va in bici, rapinatore condannato a oltre 2 anni. Dopo la fuga era stato fermato vicino alla stazione - FANO La bicicletta per sbarrare la strada, la rapina della collanina, poi il riconoscimento all’americana. msn.com

Strappano la collana d’oro all’anziana con la tecnica dell’abbraccio: denunciati - Strappano la collana dal collo di una donna di 84 anni con la tecnica dell’abbraccio: due 65enni, un uomo e una donna, entrambi stranieri, sono stati denunciati ... ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.