Strade e impianti sportivi | In arrivo risorse dalla Regione

Saranno stanziate risorse importanti per la montagna e per la piana. Ad annunciarlo è il consigliere FdI, Alessandro Capecchi: "Nell'ambito della discussione sulla manovra di bilancio della Regione Toscana, presentata in Consiglio regionale, abbiamo ottenuto risorse importanti per la provincia di Pistoia. In particolare, grazie ad un emendamento di cui sono primo firmatario, sono stati destinati 427 mila euro per il consolidamento dei movimenti franosi lungo via Valdi e Sammommè, in località Sammommè, nel Comune di Pistoia. L'intervento prevede la messa in sicurezza di uno dei due tratti individuati, in particolare quello di valle, attraverso una prima fase di pulizia dell'area, con il taglio della vegetazione infestante e delle alberature a ridosso della viabilità, seguita dalla realizzazione di un muro di contenimento in calcestruzzo armato, rivestito in pietra locale.

