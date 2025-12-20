Storia finita ma niente risarcimento | Lavori e acquisti sono condivisi
La storia sentimentale era finita e così anche la convivenza tra la coppia non unita in matrimonio. Finito l’amore, come spesso accade, arriva il tempo dei bilanci anche dal punto di vista economico e si presenta il conto delle spese sostenute per la gestione dell’abitazione. Il giudice Tribunale spezzino Nella Mori nei giorni scorsi si è pronunciata in tema di “illecito arricchimento” di un convivente ai danni del partner dopo la cessazione del rapporto condiviso sotto il solito tetto insieme al loro bambino. Non uniti dal vincolo legale del matrimonio ma conviventi more uxorio quindi una famiglia di fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
