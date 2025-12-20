La storia sentimentale era finita e così anche la convivenza tra la coppia non unita in matrimonio. Finito l’amore, come spesso accade, arriva il tempo dei bilanci anche dal punto di vista economico e si presenta il conto delle spese sostenute per la gestione dell’abitazione. Il giudice Tribunale spezzino Nella Mori nei giorni scorsi si è pronunciata in tema di “illecito arricchimento” di un convivente ai danni del partner dopo la cessazione del rapporto condiviso sotto il solito tetto insieme al loro bambino. Non uniti dal vincolo legale del matrimonio ma conviventi more uxorio quindi una famiglia di fatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storia finita ma niente risarcimento: "Lavori e acquisti sono condivisi"

Leggi anche: Docente in gita si rompe il braccio su marciapiede dissestato, fa ricorso ma niente risarcimento. I giudici: “Senza documentazione dettagliata non è possibile procedere”

Leggi anche: Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: storia d’amore finita dopo 17 anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Storia finita ma niente risarcimento: Lavori e acquisti sono condivisi; Ho una cena di lavoro, ma è con un'altra donna: la moglie scopre tutto con una pubblicità.

Storia finita ma niente risarcimento: "Lavori e acquisti sono condivisi" - Coppia non sposata si separa, per il tribunale non c’è ’illecito arricchimento’: respinte le richieste della donna ... lanazione.it