Stordita con la droga dello stupro e violentata da un collega | fermato L’orrore ripreso dalle telecamere

L’ha invitata a trattenersi dopo l’orario di lavoro per mangiare qualcosa insieme. Le ha offerto una minestra da asporto e poi ha abusato di lei, probabilmente stordendola con la famigerata "droga dello stupro". E’ quanto sta emergendo dalle indagini della procura di Prato che la scorsa notte ha disposto tramite i carabinieri del comando provinciale il fermo indiziario di un uomo italiano di 59 anni, collega della vittima, una giovane di 24 anni. A mettere in moto gli accertamenti della procura diretta da Luca Tescaroli è stata la stessa ragazza che si è presentata al pronto soccorso per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

