Sto male Ballando con le stelle l’annuncio del concorrente prima della finale

Brutta notizia a ridosso della finale di Ballando con le Stelle. Uno dei concorrenti più amati dal pubblico non sta bene. Lo ha annunciato lui stesso poco fa sui social. "Ho la febbre", ha scritto, spiegando di essere stato costretto a fermarsi e saltare le prove in vista dell'ultimo appuntamento del programma. La notizia ha inevitabilmente allarmato i fan, già in ansia per l'esito della finalissima. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta succedendo. L'ultima puntata del celebre show, va in onda sabato 20 dicembre 2025 su Rai 1. Alla conduzione ritroviamo Milly Carlucci con Massimiliano Rosolino, e in giuria Carolyn Smith affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, con i Tribuni del popolo pronti a intervenire sulle votazioni.

