Steel Knight 25 | così i Marines testano la guerra del futuro

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’alba del dicembre 2025, il Marine Corps Base Camp Pendleton in California è diventato il teatro di Steel Knight 25, una delle esercitazioni più sofisticate mai condotte dal Corpo dei Marines. L’addestramento ha superato la semplice verifica della capacità di rifornire convogli o mantenere veicoli tattici, trasformandosi in un banco di prova della resilienza operativa e della proiezione di potenza statunitense. In un ambiente dominato da droni da ricognizione, sensori avanzati e missili a lungo raggio, la capacità di mantenere operative unità avanzate e disperse è diventata un elemento fondamentale non solo per il successo tattico, ma anche per la deterrenza strategica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

