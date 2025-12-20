All’alba del dicembre 2025, il Marine Corps Base Camp Pendleton in California è diventato il teatro di Steel Knight 25, una delle esercitazioni più sofisticate mai condotte dal Corpo dei Marines. L’addestramento ha superato la semplice verifica della capacità di rifornire convogli o mantenere veicoli tattici, trasformandosi in un banco di prova della resilienza operativa e della proiezione di potenza statunitense. In un ambiente dominato da droni da ricognizione, sensori avanzati e missili a lungo raggio, la capacità di mantenere operative unità avanzate e disperse è diventata un elemento fondamentale non solo per il successo tattico, ma anche per la deterrenza strategica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Steel Knight 25: così i Marines testano la guerra del futuro

Leggi anche: Hollow knight silksong: guida completa al steel soul mode

Leggi anche: Talon, il super-drone che decide da solo: così Northrop Grumman riscrive la guerra del futuro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Roman è davvero il mio nemico Dopo "Cruel Crypts", il primo volume standalone della serie romance #enemiestolovers di Becca Steel , sta per arrivare "Wicked Waters". Fidatevi di noi, non volete perderlo Pre-ordinabile ovunque, già disponibile s - facebook.com facebook