Steel Ball Run | rilasciato il primo trailer ufficiale dell’anime di David Production

L’anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo continua a essere uno dei fenomeni più seguiti e discussi del panorama giapponese e internazionale, anche grazie al lavoro costante e riconoscibile di David Production. Proprio quando l’attesa per Steel Ball Run sembrava procedere lentamente, è arrivata una sorpresa totalmente inaspettata: sui canali ufficiali di Warner Bros. Japan è stato pubblicato a sorpresa il primo trailer ufficiale della settima parte animata. È stato anche ufficializzata la data di uscita, che corrisponde al 19 marzo 2026, con un episodio di debutto lungo ben 47 minuti che andrà a ricoprire l’arco narrativo del primo stage della gara raccontata nel manga di Hirohiko Araki. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

