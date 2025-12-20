L’anime de Le Bizzarre Avventure di JoJo continua a essere uno dei fenomeni più seguiti e discussi del panorama giapponese e internazionale, anche grazie al lavoro costante e riconoscibile di David Production. Proprio quando l’attesa per Steel Ball Run sembrava procedere lentamente, è arrivata una sorpresa totalmente inaspettata: sui canali ufficiali di Warner Bros. Japan è stato pubblicato a sorpresa il primo trailer ufficiale della settima parte animata. Un segnale chiaro che il progetto è vivo e che l’adattamento di uno degli archi più amati della saga sta finalmente prendendo forma concreta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Steel Ball Run: il primo trailer ufficiale sorprende i fan di JoJo

