Stazione del gusto nell’ex distributore di via Moroni

È stato inaugurato «Stazione del gusto» nell’ex distributore di via Moroni, un nuovo spazio dedicato alla gastronomia. Il locale, chiamato «Alt», rappresenta un progetto di Enilive e Accademia Niko Romito, che ha scelto di preservare le architetture originali dell’edificio. Un’ulteriore proposta per valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio. La nuova apertura si inserisce in un percorso di rivitalizzazione e recupero degli spazi urbani.

Con la nuova apertura di ALT Stazione del Gusto del 9 febbraio a Ostia, cresce la qualità della ristorazione in mobilità - Il modo in cui vengono concepite le stazioni di servizio sta vivendo un'importante evoluzione; se, fino ad oggi, infatti, queste venivano considerate come mere aree di rifornimento di carburante, ora ... romatoday.it

Enilive, Alt Stazione del Gusto: apre ad Ostia il nuovo store - L’offerta dell’innovativo format di ristorazione che è parte integrante della trasformazione delle stazioni di servizio Enilive arriva sul litorale di Roma Capitale. affaritaliani.it

Un gusto da fuoriclasse è arrivato. ALT Stazione del Gusto, il progetto nato dalla collaborazione tra #Enilive e Accademia Niko Romito, ha aperto tre nuovi store a: - Bari, in via Giovanni Amendola, 147H - Bergamo, in via Gianbattista Moroni, angolo Via Flamin - facebook.com facebook

ALT Stazione del Gusto entra nel cuore delle città con quattro nuove inaugurazioni, di cui tre segnano il passaggio definitivo del format fuori dalla rete delle stazioni di servizio aprendo a una nuova idea di ristorazione urbana. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.