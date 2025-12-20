Stazione del gusto nell’ex distributore di via Moroni

È stato inaugurato «Stazione del gusto» nell’ex distributore di via Moroni, un nuovo spazio dedicato alla gastronomia. Il locale, chiamato «Alt», rappresenta un progetto di Enilive e Accademia Niko Romito, che ha scelto di preservare le architetture originali dell’edificio. Un’ulteriore proposta per valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio. La nuova apertura si inserisce in un percorso di rivitalizzazione e recupero degli spazi urbani.

IL NUOVO LOCALE. Ha aperto «Alt», format di Enilive e Accademia Niko Romito: recuperate le architetture. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

