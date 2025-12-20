Stavo per iniziare a fare le fotografie a un matrimonio quando sono caduta dalle scale e non riuscivo a rimettermi in piedi Il servizio agli sposi? L’ho fatto così | il racconto a People

Lauren Ashley Grenda, fondatrice e fotografa capo della Lauren Ashley Studios ha raccontato una recente disavventura al sito People. Lo scorso 8 ottobre, Grenda stava preparando un servizio fotografico di un matrimonio al Builders Bldg di Chicago quando è caduta dalle scale. La donna ha accusato subito un forte dolore alla caviglia: “Istintivamente ho cercato di rialzarmi ma mi sono resa conto che non riuscivo a stare in piedi”, ha raccontato la fotografa al sito statunitense. La reazione degli ospiti. Gli ospiti presenti nella sala si sono immediatamente precipitati verso Grenda. Tra le damigelle c’era una dottoressa che ha consigliato alla fotografa di andare subito in pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

